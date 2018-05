Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat că FC Voluntari, are nevoie de puncte pentru a se salva de la retrogradare, dar formaţia sa este pregătită „să ţină ştacheta ridicată” şi să continue seria victoriilor.

Echipa Dinamo întâlneşte, azi, de la 20.45, pe teren propriu, formaţia FC Voluntari, în etapa a 12-a a play-out-ului Ligii I. „Este un meci pe care îl tratăm serios. E adevărat, am jucat foarte mult în ultima perioadă şi jucătorii simt şi ei puţină oboseală. Însă noi suntem pregătiţi să ţinem ştacheta ridicată. Eu încerc să îi mobilizez pe jucători, să nu fie relaxaţi. Voluntari are nevoie de puncte şi asta... citeste mai mult

azi, 15:03 in Sport