Miercuri, 23 Mai, 23:21

Florin Bratu, antrenor la Dinamo, a vorbit după victoria echipei sale în fața celor de la Voluntari. A explicat de ce a introdus mai mulți tineri jucători, a anunțat că în vară vor mai veni 4-5 jucători, dar n-a uitat nici de Adam Nemec.

"A intervenit oboseala, am dat șansa celor tineri, am mare încredere în ei. Sunt campioni ai României anul trecut în finala cu Academia Hagi. M-au încântat în această seară, aveam mare încredere în ei. Trebuie curaj pentru a promova acești tineri, pentru a le da încredere. Rezultatele vor veni ușor.

Am fost adus când echipa era în play-out. Mă bucur că pot motiva acești jucători, să avem o dinamică bună. Din... citeste mai mult