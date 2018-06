Dinamo a încheiat playout-ul cu o remiză pe teren propriu în compania nou-promovatei Sepsi OSK, iar Florin Bratu s-a declarat mulţumit de parcursul echipei sub comanda sa. Tehnicianul din "Groapă" a spus că aşteaptă un răspuns din partea lui Katsikas, iar în această vară plănuieşte să aducă la echipă un atacant, un fundaş dreapta, un fundaş stânga şi eventual un mijlocaş.

"Încă de când am venit, pentru că eu am venit la începutul playout-ului, m-am gândit că acesta trebuie să fie obiectivul nostru, primul loc în play-out. Mă bucur că am reuşit să promovez foarte mulţi tineri, am reuşit să formez un grup...