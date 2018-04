Marti, 03 Aprilie, 20:06

Florin Bratu se bucură de succesul cu Botoșani, scor 1-0, mai ales că vine după înfrângerea cu Juventus, scor 1-2. A vorbit și despre Gabi Torje, fotbalist lăsat în afara jocului pentru meciul de azi.

"E o victorie importantă pentru noi. Din fericire jucătorii au avut o reacție bună după eșecul cu Juventus. Au arătat că au valoare, ceea ce știam. Am câștigat în 10 oameni. Moldoveanu a înscris, Ricardo Grigore a debutat. E un mare plus. Am jucat împotriva unui adversar greu", a zis Florin Bratu la TV Digi Sport.

...despre meciul pierdut cu Juventus: "Nu am dormit după eșecul cu Juventus. Am... citeste mai mult