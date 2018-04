Duminica, 08 Aprilie, 10:07

Florin Bratu a discutat despre problemele pe care le are cu Gabi Torje și Antun Palici, doi dintre jucătorii preferați ai fanilor. Antrenorul dinamovist are încredere în Gabi, însă în privința croatului e ceva mai rezervat.

"Şi eu mă întreb ce se întâmplă cu Palic. Dinamo şi-a pus mari speranţe în el când a fost transferat. Trebuie să tragă mai mult de el pentru a fi la nivelul pe care ni-l dorim.

Nu am avut discuţii separat cu Torje. I-am dat un semnal, l-am inclus în lot. A intrat bine, sunt convins că în viitor va evolua astfel.

Pentru că Gabi are un potenţial mult mai mare decât ce a arătat până acum, de la... citeste mai mult