Vineri, 18 Mai, 16:55

Florin Bratu nu s-a ferit să critice strategia lui Dinamo, dar și pe fostul antrenor al "câinilor" Vasile Miriuță din cauza modului în care a găsit echipa când a preluat formația din Ștefan cel Mare.

"Când am venit la Dinamo am găsit o echipă ruptă în două. Am găsit 10 străini în lot, erau două bisericuțe, echipa era dezbinată. Lucrul acesta nu e normal. Pe parcurs am reușit să rezolv cât de cât lucrurile.

Eu vreau să mă bazez în viitor cât mai mult pe jucători români. Încerc ca jucătorii străini care rămân sau pe care-i aduc să facă diferența pentru Dinamo", a declarat Florin Bratu la conferința de presă.

