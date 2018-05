Duminica, 06 Mai, 20:56

Florin Bratu spune că e greu să-și mai motiveze echipa după ce a ratat calificarea în play-off, însă e mulțumit de jocul făcut de jucătorii săi în partida câștigată la Mediaș, scor 3-2. (Detalii AICI)

"Spiritul de echipă m-a mulțumit. Am reușit să intrăm în joc și să înscriem și golul 3. Vă spun sincer că e foarte dificil să motivezi acești jucători care erau pregătiți pentru alt obiectiv. Sunt probleme în continuare. Eu am încredere în jucătorii mei și în potențialul lor.

Am întâlnit un adversar cu... citeste mai mult

