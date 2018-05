Aproape 25.000 de cadre didactice au parasit sistemul de invatamant in ultimii cinci ani, potrivit unor date prelucrate de Econtext. In total, la inceputul anului de invatamant 2006 (septembrie 2006) erau 277.318 de cadre didactice in toate formele...

Ziua Veche, 31 August 2011