* Compania vizează extinderea pe pieţele din Germania şi Spania

Compania S Karp Inc SRL a primit o finanţare de 500.000 de euro din partea platformei de investiţii ROCA, dezvoltate de CITR Group, fraţii Pavăl, fondatori ai reţelei de bricolaj Dedeman, omul de afaceri Dan Şucu şi compania Astra Rail, controlată de antreprenorul german Thomas Manns.

Potrivit datelor din Monitorul Oficial, compania S Karp Inc, producătorul braşovean al încălţămintei sub brandul S Karp, a beneficiat anul trecut de un aport de capital de 3,411 milioane de lei, din care 1,161 milioane de lei este participaţia lui Traian Jitaru şi constă practic în marca S-Karp, în timp ce platforma de... citeste mai mult