Brandul nostru de ţară este corupţia, a afirmat astăzi, la Sibiu, într-o dezbatere despre finanţarea viitorului Europei, europarlamentarul Andi Cristea, din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), informează Agerpres.

"Noi alături de bulgari suntem singurele state care avem acest mecanism de cooperare şi verificare. Din 2007 de când am intrat alături prietenii şi partenerii noştri din Bulgaria în Uniunea Europeană, noi am făcut progrese în lupta anticorupţie, am făcut greşeli şi am avut parte şi de abuzuri, care se pare că sunt evidente mai ales în ultima... citeste mai mult

