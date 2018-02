Brandul ECCO premiat la Sina Fashion Best Taste 2017

Brandul danez ECCO a câştigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc în Beijing în decembrie anul trecut.

Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea şi educarea consumatorilor cu privire la mărcile şi produsele de înaltă calitate. Evenimentul a reunit mărci din lumea modei, experţi din industrie şi vedete, recunoscând astfel brandurile existente pe piaţa chineză ce păstrează meşteşugul tradiţional, vin cu inovaţii şi dau dovadă de profesionalism.

Câştigarea premiului de "Cei mai buni pantofi... citeste mai mult