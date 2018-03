Brandul de tehnologie V7, marca exclusiva Ingram Micro, se lanseaza in Romania

Ingram Micro Distribution aduce, in calitate de distribuitor unic pe piata din Romania, brandul de tehnologie V7, marca exclusiva a companiei americane Ingram Micro Inc.

“Am decis sa aducem in Romania brandul V7 pentru a le oferi utilizatorilor de tehnologie produse recunoscute la nivel mondial pentru raportul excelent performanta-pret. Adaugarea acestui brand in oferta noastra vine in contextul strategic in care vizam pentru anul 2018 o crestere a prezentei noastre in piata SMB. Vrem sa le furnizam partenerilor nostri, prin intermediul... citeste mai mult

