Retailerul suedez H&M va deschide, in a doua jumatate a lunii mai, un magazin in Iulius Mall Suceava, au anuntat vineri reprezentantii centrului comercial."In toamna anului trecut, H&M a deschis alte doua unitati in reteaua nationala de...

Ziarul de Iasi, 28 Aprilie 2012