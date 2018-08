Brand personal - 5 trucuri pentru a afla cum il construiesti Multe persoane cand se gandesc la construirea unui brand personal au in minte numarul de persoane care ii urmaresc pe Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Construirea unui brand personal inseamna sa furnizezi valoare in nisa in care activezi, iar oamenii sa iti asocieze numele cu ceea ce inseamna sa ai succes in aceasta industrie.

Tu devii un lider in sfera in care activezi si ii poti influenta pe ceilalti.

Construirea brandului personal este un proces care necesita munca, efort. Daca iti doresti sa dai startul procesului pentru strategia brandului... citeste mai mult