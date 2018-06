Brailenii nu se vor bucura de strandul de pe malul Dunarii in aceasta vara

Desi strandul a bucurat ani la rand brailenii, anul acesta obiectivul va ramane inchis, din cauza faptului ca firma care l-a inchiriat de la primarie a reziliat contractul dupa mai bine de 10 ani.

Rezilierea contractului s-a facut la cererea firmei "Temptation Summer Club", care a invocat probleme financiare.

Din pacate, strandul nu poate fi dat in folosinta de catre SUPAGL , cel care l-a preluat dupa rezilierea contractului de inchiriere.

Conducerea Primariei sustine ca SUPAGL nu poate sa adminstreze strandul pentru nu are in obiectul de activitate si alimentatie... citeste mai mult