Politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Braila, au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiul Braila, in urma carora au fost descoperite si ridicate, in vederea confiscarii, 533 de flacoane cu parfum, susceptibile a fi contrafacute, a caror valoare depaseste suma de 143.700 lei.

Astfel, in urma documentarii efectuate, in data de 19 martie, politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Braila, au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Braila, in baza autorizatiilor emise de Judecatoria Braila.

