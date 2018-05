Localnicii de pe strada Anghel Saligny se plang ca din cand in cand vine cate o masina care isi depoziteaza gunoaiele pe strada lor. Si nu orice gunoaie. Ieri o masina a venit in jurul orei 5 dimineata si a lasat o cutie in dreptul casei cu numarul...

Informatia zilei SM, 4 Octombrie 2011