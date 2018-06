Braileanul vindea substante susceptibile cu efecte psihoactive

In ziua de 08 iunie , ora 19:30, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, l-au depistat si identificat pe raza municipiului, pe un tanar, in varsta de 28 de ani, din Braila, banuit de savarsirea unei infractiuni de efectuare de operatiuni cu substante stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Pe numele braileanului, Curtea de Apel Ploiesti a emis la data de 08.06.2018 un mandat de arestare preventiva pentru efectuarea de operatiuni cu substante stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Acesta a fost escortat si predat politistilor prahoveni in vederea...

