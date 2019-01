Braileanul care a accidentat un pieton si a parasit locul faptei, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest

La data de 13 ianuarie , politisti rutieri l-au identificat si depistat pe un brailean banuit de producerea unui accident rutier, fata de acesta fiind luata masura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Politistii din cadrul Biroului Rutier l-au identificat si depistat pe un barbat, in varsta de 46 de ani, banuit ca, la data de 12.01.2019, ora 18:50, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Buzaului, dinspre Calea Calarasilor, la intersectia cu strada Grigore Alexandrescu ar fi accidentat un pieton care traversa strada pe... citeste mai mult