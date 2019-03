In cursul miercuri, politistii l-au retinut pe un brailean banuit de comiterea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti in forma continuata.

La data de 20.03.2019, ora 03:10, o femeie, in varsta de 59 de ani, din Braila, a sesizat faptul ca fiului ei, in varsta de 41 de ani, a incalcat ordinul de protectie emis fata de el, si a intrat in domiciliul comun.

Cele sesizate s-au confirmat, in sensul ca barbatul a fost depistat de politisti in incinta imobilului, sub influenta bauturilor alcoolice, fiind condus la sediul Politiei, in vederea continuarii... citeste mai mult