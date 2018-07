Brailean “saltat” de la aeroport de politisti

In ziua de 27 iulie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru a-l prelua, de la aeroport, pe un barbat, in varsta de 42 de ani, din Braila, urmarit la nivel national si international, intrucat se sustragea de la masura arestarii preventive.

Tribunalul Braila a emis pe numele acestuia, la data de 29.09.2016, un mandat de arestare preventiva in lipsa, pe o perioada de 30 zile, banuit de comiterea infractiunii de tentativa la... citeste mai mult

