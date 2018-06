Brailean in varsta de 28 de ani urmarit la nivel international de catre politisti

In ziua de 15 iunie , politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au depistat, pe raza municipiului, pe un brailean, in varsta de 28 de ani, ce era urmarit la nivel international.

Autoritatile austriece au emis pe numele acestuia un mandat european de arestare, iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati a dispus masura retinerii.

Politistii l-au incarcerat pe barbat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati.



comentariu

citeste mai mult

acum 46 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Info Braila in