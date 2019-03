Brailean din Marasu prins cu arma letala de vanatoare in casa

In ziua de 19 martie 2019, politistii braileni i-au confiscat unui barbat de 62 de ani o arma letala de vanatoare.

In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au organizat si desfasurat o actiune, pe raza judetului, pe linia respectarii prevederilor Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor.

Cu aceasta ocazie, a fost depistat un barbat, in varsta de 62 de ani, din satul Tacau, comuna Marasu, caruia ii expirase perioada de valabilitate a permisului de arma, la data de 29.10.2018, si nu a depus arma letala de vanatoare inscrisa in permis,... citeste mai mult

