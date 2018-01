• Mihai Mardale a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice



Mihai Mardale, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat, definitiv, la o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Potrivit procurorului Marius Iacob, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, în seara zilei de 26 iunie 2016, în jurul orei 22:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe strada... citeste mai mult