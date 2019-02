• acesta are de stat după gratii 1 an şi 4 luni pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier, sentinţa fiind aplicată de Judecătoria Călăraşi



În ziua de 6 februarie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au desfăşurat o acţiune pe raza municipiului, în vederea depistării şi încarcerării persoanelor care se sustrag de la punerea în executare a unor mandate de executare a pedepsei închisorii. A fost despistat un brăilean de 36 de ani, pe numele căruia Judecătoria Călăraşi a emis, la data de 1 februarie, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 1 an şi 4 luni pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier. Bărbatul au fost... citeste mai mult

