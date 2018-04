Brailean baut la volan in Noaptea de Inviere

La data de 08 aprilie, in jurul orei 02:20, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru l-au oprit in trafic pe un barbat, in varsta de 63 ani, din comuna Viziru, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,59 mg/l.

Acesta a refuzat sa fie condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in... citeste mai mult

