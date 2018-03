In seara zilei de miercuri, la orele 22.30, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 5 de Politie Rurala Viziru, in timp ce se afla în exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza comunei Tufesti, a oprit in trafic un autoturism la volanul caruia a...

Info Braila, 22 Decembrie 2011