* cu 43%, județul nostru se situează în prima jumătate a clasamentului național, dar este cu 6 procente sub media întregii țări * din regiunea de dezvoltare din care facem față Constanța și Galațiul ne depășesc





Un clasament la nivel național privind gradul de autofinanțare a bugetelor locale, prin raportarea veniturilor proprii ale UAT-urilor la total venituri din fiecare județ, ne poziționează pe locul 14, așadar în prima jumătate a topului, dar procentul calculat pentru Brăila este sub media națională. Mai exact, pe baza datelor de execuție bugetară a tuturor județelor plus a Bucureștiului, aferentă anului 2017, s-a... citeste mai mult