BRAILA EVULUI MEDIU / VIDEO / Copiii din Braila cred ca noroiul este plastilina

Chiar daca fiecare politician care ajunge primar al Brailei se lauda in campania electorala ca va repara sau asfalta strazi, de foarte multe ori sfarsitul mandatului nu prinde realizata aceasta promisiune. Imaginile trimise de un cititor al Infobraila sunt relevante. Cutremurator este faptul ca micutul care alearga prin noroi, insotit de partenerul lui de joaca – un catelus – crede ca, de fapt, se joaca in plastilina. Potrivit marturiei cititorului nostru, imaginile sunt surprinse in cartierul Ansamblul Buzaului, pe strada Ion Calugaru.

In Braila sunt multe alte zeci de strazi in aceeasi stare, chiar daca cei care locuiesc acolo isi platesc... citeste mai mult