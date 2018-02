Traian Basescu Presedintele Traian Basescu a declarat, ieri seara, la Bruxelles, ca Romania are fluxuri de capital de 40 de miliarde de euro, din care, in anul in curs, a utilizat 13,2 miliarde de euro pentru finantarea bugetului de stat, diferenta...

