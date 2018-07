Cu o lună înainte de Campionatul Mondial de tineret, care se va desfăşura in Ungaria, o echipa compusă din cinci pugilişti români a participat la cel mai puternic turneu destinat tineretului (17 şi 18 ani) din Europa, Golden Glove of Vojvodina (Serbia). Turneul a adunat peste 150 de pugilişti din 23 de ţări de pe patru continente.

Dintre cei cinci boxeri români, Gabriel Şchiopu, pugilist antrenat la lot de Relu Auraş, iar la club de Ion Moroiţă (Ploieşti), a reuşit să îşi croiască drum în finală. După ce a trecut in sferturi prin RSC R2 de reprezentantul Ungariei,