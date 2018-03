Sportiva Cristina Cosma, de la CSA Steaua, a adus prima medalie a României la Campionatele Europene de seniori Under 22, competiţie care se desfăşoară la Târgu Jiu. De fapt, este prima medalie asigurată prin luptă, deoarece delegaţia tricoloră are deja asigurată o finală în cadrul competiţiei feminine, la categoria +81 kg, unde s-au înscris numai două sportive. Astfel, românca Alina Gabriela Ene are cel puţin argintul.

Cristina Cosma a făcut un meci perfect în sferturile de finală ale categoriei 57 kg.