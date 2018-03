Pentru al doilea an consecutiv, cei mai valoroşi boxeri Under 22 din Europa îşi dau întâlnire în România pentru stabilirea ierarhiilor continentale. Anul trecut, ediţia inaugurală s-a desfăşurat la Brăila, cu sportivi din 30 de ţări la start.

Ediţia din acest an este găzduită de municipiul Târgu Jiu şi vine cu o noutate, pe lângă băieţi fiind programate şi întreceri la feminin, tot la zece categorii de greutate. Din acest motiv, dar şi al creşterii interesului faţă de competiţie, 329 de sportivi (212 băieţi şi 117 fete) din 37 de ţări vor anima atmosfera în oraşul lui Brâncuşi pentru următoarele opt zile. Numărul este unul record, depăşindu-l pe cel de la Europenele open de...