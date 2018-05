Boureanu, in instanta: Nu e adevarat ca l-am lovit pe Andrei Ovidiu. Procurorii au cerut inchisoare cu executare Procurorii au cerut vineri, la Judecatoria Sectorului 1, condamnarea lui Cristian Boureanu la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul in care este judecat pentru ultraj, in timp ce fostul deputat a sustinut ca nu l-a lovit pe agentul de la Politia Rutiera.

