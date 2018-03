Eugenie Bouchard a ratat calificarea pe tabloul principal in turneul de la Miami. Bouchard a pierdut in doua seturi in fata suedezei Rebecca Peterson, scor 6-4, 6-3. Eugenie Bouchard a ajuns acum pe locul 114 WTA. De parcă forma slabă din competiţii nu era de-ajuns, canadianca a fost părăsită şi de principalii sponsori, care n-au mai dorit să-şi asocieze imaginea cu o sportivă aflată în eclipsă de formă.

Altfel, în afara terenului, Eugenie Bouchard a fost surprinsă cum găteşte caracatiţă la grătar, îmbrăcată într-un şorţ de bucătar. Totul, în Galeria Foto.

