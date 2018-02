Eugenie Bouchard a depus mărturie, miercuri, în procesul intentat USTA (n.r. - United States Tennis Association), în care îi acuză pe organizatorii turneului de la US Open de neglijenţă.

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a declarat sub jurământ, în Brooklyn, că "s-a lovit la cap, în partea din spate" şi că îşi aminteşte că era 'în stare de şoc, în timp ce se holba la tavan', relatează The Telegraph. Bouchard a depus mărturie mai bine de o oră, fiind ultimul martor al acuzării.

Eugenie Bouchard a declarat că a simţit cum pielea începe să îi ardă, avocaţii săi susţinând că pe podea persista o puternică soluţie de... citeste mai mult