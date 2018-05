Valtteri Bottas a fost recrutat de Mercedes de la Williams pentru sezonul 2017, iar ulterior a primit prelungirea acordului pentru acest an. Finlandezul nu a început încă negocierile pentru un nou contrat, însă afirmă că își dorește un acord pe cel puțin două sezoane, pentru a avea parte de mai multă stabilitate în carieră.

"Întotdeauna am avut contracte de un an, așa că în mod natural aș vrea să știu ce voi face cel puțin în următorii doi ani. Vorbim mult. Sunt discuții foarte deschise despre performanța mea și performanța mașinii. Încă nu am vorbit nimic despre anul viitor, credem că este un pic prea devreme", a declarat el.

