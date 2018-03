Valtteri Bottas a obținut trei victorii în 2017, iar pilotul echipei Mercedes consideră că este capabil să lupte pentru titlul mondial în sezonul care va începe la sfârșitul acestei săptămâni. Acesta consideră că pe parcursul sezonului precedent a acumulat suficientă experiență pentru a obține trofeul. "Cred că am toate instrumentele. Am avut 5 sezoane în Formula 1, acesta este al doilea sezon cu această echipă și am câștigat câteva curse. Așa că știu că pot să o fac. În acest an am mai mult timp să mă concentrez pe performanță. Nu au fost atât de multe lucruri cu... citeste mai mult

ieri, 16:29 in Auto, Vizualizari: 49 , Sursa: Automarket in