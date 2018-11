„Mă bucur că am venit înapoi acasă, după o pauză de un an și jumătate în care am fost plecat la Timișoara și la Făgăraș. Am revenit acasă dintr-o altă postură, aceea de antrenor și probabil și de jucător. Am început antrenamentele într-o formulă nouă,...

Caras Online, 23 Iulie 2018