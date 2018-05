Teodor Dimitriu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă susține că din cauza scăderii nivelului de școlarizare, instituția pe care o conduce nu poate derula prea multe cursuri de formare profesională. De aceea, a făcut-o o solicitare în acest sens pentru ca persoanele sub opt clase să poată urma și ele aceste cursuri.



„Problema mare este că în jur de 60 % avem sub 8 clase și atunci nu îi poți introduce în nicio formă de învățământ. Am făcut o solicitare pentru schimbarea legii profesionale, în primul rând modularea cursurilor de formare profesională și atunci...

