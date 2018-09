Botoșănenii sunt invitați, cu mic, cu mare, sâmbătă, începând cu ora 9.00 la marea curățenie organizată în cadrul campaniei “Let’s Do It, Romania!”, cea mai ambițioasă mișcare civică din istorie. Obiectivul numărul 1 al campaniei de anul acesta este ca într-o singură zi, în toată țara, să iasă la curățenie UN MILION de voluntari. Asta înseamnă cel puțin 20.000 de voluntari la nivelul județului Botoșani.





