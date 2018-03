Lista cu infractorii neprinşi este lungă, are 1.236 de nume în acest moment. Fugarii cu notorietate, care au dat țepe uriașe statului român, se află în categoria Most Wanted. La noi, această listă are 37 de nume.



Cinci criminali feroce, cinci traficanți de droguri de mare risc, un violator din Vâlcea condamnat la 15 ani de închisoare, un chinez condamnat pentru trafic de minori și pedofilie pe internet, un traficant de arme din Republica Moldova, plus tâlhari și escroci neprinși de ani de... citeste mai mult

azi, 16:44 in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Botosaneanul in