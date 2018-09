Mâine, sâmbătă, 15 septembrie, România și implicit județul Botoșani intră în curățenie generală.



Până la această oră de la sediul Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu au fost distribuite zeci de mii de materiale pentru curățenie, necesare pentru ediția din acest an a campaniei “Let’s Do It, Romania!”.



Aproape 100 de unități de învățământ, funcționari din instituții publice, polițiști, jandarmi sau pompieri au solicitat aproape 10.200 de saci de gunoi și 17.400 de mănuși.





Există și voluntari care ies mâine la curățenie dar care nu au solicitat materiale.



La Botoșani, organizatorii și-au dorit să iasă la curățenie 5% din populația județului, adică în jur de... citeste mai mult

