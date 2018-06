Fostul sot al regretatei Madalina Manole a apelat la o pasuire pe care banca, se pare ca i-a acordat-o pentru 5 ani.



Petru Mircea trebuia sa returneze in 2017 cei 30.000 de lei pe care i-a imprumutat de la o banca in 2012, insa fostul sot al Madalinei Manole s-a confruntat cu probleme financiare si nu a reusit sa isi achite datoria.



Firma pentru care a luat creditul, a carui proprietar este chiar Petru Mircea, a avut incasari modeste in ultimii ani, potrivit Wowbiz, iar acest lucru i-a convins pe bancheri sa ii acorde pasuirea.



