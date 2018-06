A început treaba la opt ani

Botoşăneanul Sebastian Dobrincu a declarat, luni, presei, la Cluj-Napoca, la Techsylvania, eveniment de IT care reuneşte peste 2.000 de participanţi, că aventura sa ca programator a început la vârsta de 8 ani, când a fost fascinat de un fişier cu coduri care generau un joc de calculator.

„Povestea mea e rezultatul dorinţei de a reuşi pe plan profesional, rezultatul muncii de-a lungul anilor. Am început de la 8 ani, cu programarea IT, am continuat apoi cu antreprenoriatul şi aş zice că diferenţa este că mi-am dorit mai mult decât alţii, am muncit mai mult decât alţii şi petreceam zilele de la şcoală învăţând ceea ce fac acum. Evident, atunci când... citeste mai mult

