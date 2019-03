La Târgul Mărțișorului l-am întâlnit pe Petrică Timofciuc, un domn în vârstă de 58 de ani, din Botoșani. L-am văzut atât de mândru și încântat că este prezent și la cea de-a IX a ediție a Târgului Mărțișorului încât l-am abordat fără șovăire.

Am înțeles imediat că are și de ce. Ne-a povestit pe scurt câteva secrete.

Domnul Petrică este un maestru în confecționarea mărțișoarelor, căci de trei decenii nu ratează nici o ocazie de a-și vinde obiectele lucrate cu multă migală.

”Este al nouălea an de participare. Deci, de la prima ediție, care s-a făcut foarte greu, dar s-a făcut până la urmă.... citeste mai mult

