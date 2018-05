Luni, in jurul orei 16.45, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul C-lung Moldovenesc, un tanar de 18 ani din judetul Buzau, nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul oprit in fata sa si condus de un barbat de 50 de ani, din judetul Botosani, pe care l-a proiectat in autoturismul din fata, condus de o femeie de 37 de ani, din judetul Vrancea.



In urma accidentului, a rezultat ranirea unei femei de 48 de ani, din judetul Botosani, pasagera in... citeste mai mult

