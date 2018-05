Fiul ei a postat un mesaj pe o rețea de socializare ieri seară în care anuntă că mama lui este bine fără a oferi alte detalii.



„Va multumesc frumos pentru ajutor, sustinere si incurajare, am aflat in seara asta ca mama e bine dar nu pot sa intru in detalii! O seara buna va doresc tuturor!”,

a scris bărbatul pe facebook



Reamintim că botoșăneanca plecase la cumpărături și nu s-a mai întors.



