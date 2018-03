Lumea stie cum erau Dorian Popa si Ioana Ignat inainte, dar dupa ce s-au cautat, s-au gasit in noul single “Cand lumea e rea”.



2017 a fost un an senzational pentru cei doi artisti. Dupa piesa fierbinte de vara „De amor”, single-ul “Ghinionist”, lansat de catre Dorian, a fost si coloana sonora a filmului Ghinionistul din a carui distributie a facut parte artistul; in luna decembrie acesta a prezentat publicului “Buna mama”, care a ajuns rapid la inimile oamenilor.



Dupa succesul impresionant cu piesa „Doar pe a ta” si emotionantul “Nu ma uita” scris de artista, Ioana Ignat a continuat sa compuna povesti spuse pe note care... citeste mai mult

