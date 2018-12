Soțul, Florin Laurențiu Tăutu care ar fi adormit la volan a decedat pe loc. Soția lui, Anca Roxana Tăutu se află în stare gravă la spital, pe Secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Cluj.



Ea are grupa de sânge AB IV.



Toți cei care o pot ajuta sunt rugați să doneze orice grupă de sânge.



„URGENT! Am nevoie de ajutorul vostru!!!Vă implor! Cumnata mea a fost implicată într-un grav accident de mașină, între Cluj și Oradea. E în stare critică și are nevoie de sânge. Puteți dona în orice centru din țară indiferent de grupa de sânge cu mențiunea obligatorie: SCJU... citeste mai mult

